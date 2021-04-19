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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Aşı sırası 55 yaş üstünde
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." açıklamasında bulundu. Peki aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız'dan Covid-19 aşı randevusu almayla ilgili tüm detaylar haberimizde...