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Son dakika: Rüzgar seyir halindeki TIR'ı devirdi! O anlar araç kamerasında

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Giriş: 28.10.2020 16:10
Güncelleme:28.10.2020 16:16
Son dakika haberi... ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar bir seyir halindeki TIR'ı devirdi. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

ABD'nin Los Angeles kentinde etkisini gösteren fırtına hayatı felç etti. ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar trafikte seyir halindeki TIR'ı devirdi. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

TIR sürücüsün kazayı yara almadan atlattığı ifade edilirken, polis, görüntüleri, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Hava olaylarının hayatınızı nasıl alt üst edeceğini bilemezsiniz" ifadeleriyle yayınladı.

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