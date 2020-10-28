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Son dakika: Rüzgar seyir halindeki TIR'ı devirdi! O anlar araç kamerasında
Son dakika haberi... ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar bir seyir halindeki TIR'ı devirdi. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
ABD'nin Los Angeles kentinde etkisini gösteren fırtına hayatı felç etti. ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar trafikte seyir halindeki TIR'ı devirdi. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
TIR sürücüsün kazayı yara almadan atlattığı ifade edilirken, polis, görüntüleri, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Hava olaylarının hayatınızı nasıl alt üst edeceğini bilemezsiniz" ifadeleriyle yayınladı.
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