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20.04.2020

Rusya’da coronavirüs şüphesi olan hasta sokakta ölüme terk edildi

Koronavirüsün ölümcül etkisi altına giren Rusya’da şoke eden bir olay yaşandı. Moskova’nın Marfino semtinde ambulansla hastaneye kaldırılan Elena Çuklova isimli kadın iki gün sonra evine geri getirildi. Hasta kadının evde kimse bulunmadığı için sokaktaki banka terk edildiğinin görüntüleri de ortaya çıktı.

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