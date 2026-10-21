Kurum'dan Özgür Özel'e 'Ayazağa' yanıtı: "Acılar üzerinden siyaset yapıyorsun"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında ortaya attığı "Ayazağa'daki dereye imar izni verildi" iddiasına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan tokat gibi yanıt geldi. Özel'in iddialarını jet hızıyla ve belgelerle yalanlayan Bakan Kurum, acılar üzerinden siyaset yapıldığını belirterek, "Söylediğin her şey yalan! Belediyelerinizdeki iş bilmezlikleri ve yolsuzlukları bu yalanlarla örtemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.