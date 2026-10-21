"Deniz yetki anlaşması" AB'yi rahatsız etti: Türkiye-Libya anlaşmasına AB neden karşı?

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Avrupa Birliği'nin gündemine oturdu. AB Konseyi Başkanı António Costa ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, mutabakata tepki göstererek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek verdi. Hollanda'dan A Haber canlı yayınına bağlanan Muhabir Fatih Özyar, Brüksel'in açıklamalarını ve anlaşmanın Doğu Akdeniz'deki yansımalarını aktardı.