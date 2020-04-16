Rize’de, Gamze Pala’yı vahşice öldüren zanlı yakalandı! O anlar kamerada

Fındıklı ilçesinde 44 yaşındaki Gamze Pala, daha önce de defalarca reddettiği 36 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından önce kurşunlandı sonra bıçaklanarak öldürdü. Vahşi cinayetin zanlısının yakalanma anı kameralara yansıdı.