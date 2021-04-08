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0){for(t=0;t
08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ramazan’da gıda terörüne dikkat! Ramazan kolisinde son kullanma tarihi uyarısı Son dakika: Ramazan’da gıda terörüne dikkat! Ramazan kolisinde son kullanma tarihi uyarısı Giriş: 08.04.2021 10:40 Güncelleme:08.04.2021 10:56 Son dakika haberi... Ramazan ayının yaklaşmasıyla marketlerde hummalı bir çalışma var. Erzaklar Ramazan kolilerine dolduruluyor. Marketler her bütçeye göre ramazan kolisi hazırlıyor. Ancak bir de fırsatçılar var. Tarihi geçmiş ürünleri Ramazan kolilere koyup satıyorlar. Peki bu durumda nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. DİĞER