Son dakika: PTT ücretsiz maske dağıtıyor |Video

Başkan Erdoğan'ın duyurduğunu ücretsiz maske dağıtımı için PTT çalışanları tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Samsun'da fedakar PTT çalışanlarının konuğu oldu. Bakın o maskeler nasıl hazırlanıyor.