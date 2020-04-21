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Son dakika: PTT ücretsiz maske dağıtıyor |Video
Başkan Erdoğan'ın duyurduğunu ücretsiz maske dağıtımı için PTT çalışanları tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Samsun'da fedakar PTT çalışanlarının konuğu oldu. Bakın o maskeler nasıl hazırlanıyor.
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