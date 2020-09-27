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Son dakika: Pendik’te ormanlık alanda yangın

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Giriş: 27.09.2020 09:15
Güncelleme:27.09.2020 09:27
Son dakika haberi... Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kurtdoğmuş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İş makinelerinin yardımıyla itfaiye araçlarına yol açıldı.

Bir yandan itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri de devreye girdi.

Yangın kontrol altına alındı, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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