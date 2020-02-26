'Para için lüks araçların önüne atlıyorlar' iddiasına Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi

Pazartesi günü Gaziantep’te Suriye genç arabanın önüne atlayarak intihara teşebbüs etti. Olayın görüntülerin çıkmasının ardından sosyal medyada, “para alabilmek uğruna lüks araçların önüne atladığı” iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine Gaziantep Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yabancı uyruklu gencin intihara teşebbüs ettiğini ve bunun yanındaki arkadaşı tarafından da doğrulandığı belirtildi.