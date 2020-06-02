02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ölümcül yılanlar o bölgede de görülmeye başlandı! Böyle kaydetti |Video

Son dakika: Ölümcül yılanlar o bölgede de görülmeye başlandı! Böyle kaydetti |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2020 13:34
Son dakika haberi... Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı.

Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin'de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.



Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmen Recep Ali Düzenli önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti. Yörede ilk kez görülen yılan ısırmasında bir kişi hayatını kaybederken, yılanlar Trabzon'un ardından bu kez Artvin'de görülmeye başlandı. Artvin'in Ardanuç ilçesi Cevizli köyünde 3 metrelik yılan ormanlık alanda görüldü. Yılanı görenler yanına bile yaklaşamazken, sadece cep telefonlarına kayıt etmekle yetindiler.
Köyün ormanlık arazisinde sürüsünü otlatan Mutlu Demirci, bir anda ortaya çıkan dev yılanı görünce tedirgin olduğunu söyledi. Bu bölge daha önce bu kadar büyük yılan görmediğini ifade eden Demirci, "İlk gördüğümde çok korktum daha sonra uzaklaşmaya başlayınca video çekmeye karar verdim. Kısa süre videoya aldım daha sonra süzülüp gitti. Yanına bile yaklaşamadım" ifadelerini kullandı.

Ölümcül yılanlar o bölgede
Ölümcül yılanlar o bölgede
Manisa'da dehşete düşüren anlar!
Manisa'da dehşete düşüren anlar!
Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı!
Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı!
Otobüste kalabalık tartışması! O anlar kamerada
Otobüste kalabalık tartışması! O anlar kamerada
Köprüde korku dolu anlar! Hemen sağa çekti ve...
Köprüde korku dolu anlar! Hemen sağa çekti ve...
Millet kütüphanesi kapılarını açtı
Millet kütüphanesi kapılarını açtı
Sıfır kilometre kaza
Sıfır kilometre kaza
Adana'da film sahnesi gibi olay!
Adana'da film sahnesi gibi olay!
250 bin liralık altın ormanda bulundu
250 bin liralık altın ormanda bulundu
Bahçesinden öyle bir şey çıktı ki...
Bahçesinden öyle bir şey çıktı ki...
Taksici dehşeti! 22 lira için...
Taksici dehşeti! 22 lira için...
Dehşet anları kamerada! Dezenfekte edilirken...
Dehşet anları kamerada! Dezenfekte edilirken...
Daha Fazla Video Göster