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19.02.2020

Olası büyük İstanbul depremiyle ilgili canlı yayında ürküten açıklama: Zaman yok! Yarın... |Video

Manisa'da peş peşe yaşanan son artçı depremler sonrası ATV ekranında konuk olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İstanbul Silivri'de yaşanan 5.8'lik son depremi hatırlatan Ersoy, İstanbulluları olası büyük depremle ilgili uyardı. Ersoy, "Tüm yer bilimcilerin ortak görüşü Marmara'da büyük depremin olacağı yönünde... Yaşanan son 5.8'lik deprem de hasarlar yaşadık, olası muhtemel deprem ise bunun 30-40 katı o yüzden İstanbul'da deprem olmayan her anı depreme hazırlık konusunda iyi geçirmeliyiz. Zaman yok! Bu deprem yarın da olabilir 50 yıl sonra da olabilir ama olacak bu kesin. Bu insanları korkutmak değil, bu bizim gerçeğimiz. Birinin çıkıp depremin olmayacağını söylemesi bir hayal. Bu depreme karşı iyi hazırlık yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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