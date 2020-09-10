10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Öğrenci online derste gasp edildi!

Son dakika: Öğrenci online derste gasp edildi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2020 12:53
Güncelleme:10.09.2020 12:57
Son dakika haberi... Ekvador’da online eğitim sırasında şaşırtan bir olay yaşandı. İnternet üzerinden yürütülen eğitim sırasında bir öğrencinin hırsızlar tarafından gasp edildiği kameraya yansıdı. İşte yaşanan dehşet anları...

Ekvador'da online eğitim sırasında şaşırtan bir olay yaşandı. İnternet üzerinden yürütülen eğitim sırasında bir öğrencinin hırsızlar tarafından gasp edildiği kameraya yansıdı.

Canlı yayında online ders sırasında korkunç olay! Görünce polise haber verdiler ama... CANLI YAYINDA ONLİNE DERS SIRASINDA KORKUNÇ OLAY! GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİLER AMA...

Ülkedeki koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen online derste öğrencilerden birinin evine hırsız girdi. Görüntülerde eve giren 3 kişi öğrenciyi gasp ediyor. Söz konusu öğrencinin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olayı canlı yayında seyreden diğer öğrenciler polisi arasa da 3 soyguncunun dizüstü bilgisayarı çalmasıyla video bağlantısı koptu. Cep telefonu sinyallerini takibe alan polis soyguncuları kısa sürede yakaladı. Uzaktan eğitim dersi sırasında yaşanan olay ülkenin gündemine oturdu.

Öğrenci online derste gasp edildi!
Öğrenci online derste gasp edildi!
Ölüm en mutlu günde yakaladı!
Ölüm en mutlu günde yakaladı!
O ilçemizde korona hiç görülmedi!
O ilçemizde korona hiç görülmedi!
Şoke eden olay! 5. kattan aşağı fırlattı
Şoke eden olay! 5. kattan aşağı fırlattı
Mesleği cambazlığı aratmıyor!
Mesleği cambazlığı aratmıyor!
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!
Adana’da bir ay içinde üçüncü büyük yangın
Adana’da bir ay içinde üçüncü büyük yangın
Muz konteynerinden çıkanlar şoke etti!
Muz konteynerinden çıkanlar şoke etti!
Antalya Manavgat'ta orman yangını
Antalya Manavgat'ta orman yangını
Metrobüs durağında korkutan yoğunluk
Metrobüs durağında korkutan yoğunluk
İETT otobüsü alev alev yandı!
İETT otobüsü alev alev yandı!
Eşinin boğazını kesip...
Eşinin boğazını kesip...
Daha Fazla Video Göster