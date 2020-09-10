Son dakika: Öğrenci online derste gasp edildi!

Son dakika haberi... Ekvador’da online eğitim sırasında şaşırtan bir olay yaşandı. İnternet üzerinden yürütülen eğitim sırasında bir öğrencinin hırsızlar tarafından gasp edildiği kameraya yansıdı. İşte yaşanan dehşet anları...

Ekvador'da online eğitim sırasında şaşırtan bir olay yaşandı. İnternet üzerinden yürütülen eğitim sırasında bir öğrencinin hırsızlar tarafından gasp edildiği kameraya yansıdı.

Ülkedeki koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen online derste öğrencilerden birinin evine hırsız girdi. Görüntülerde eve giren 3 kişi öğrenciyi gasp ediyor. Söz konusu öğrencinin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olayı canlı yayında seyreden diğer öğrenciler polisi arasa da 3 soyguncunun dizüstü bilgisayarı çalmasıyla video bağlantısı koptu. Cep telefonu sinyallerini takibe alan polis soyguncuları kısa sürede yakaladı. Uzaktan eğitim dersi sırasında yaşanan olay ülkenin gündemine oturdu.