Son dakika haberi... Dünya koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşuyor. Her yerden Covid-19 haberleri gelmeye devam ediyor. Ama İzmir’in Beydağ ilçesinde bugüne kadar hiç vaka görülmedi. Peki bunun sebebi ne? A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında detayları aktardı.

Son dakika haberi... Dünya koronavirüs (Covid-19) salgınıyla boğuşuyor. Her yerden Covid-19 haberleri gelmeye devam ediyor. Ama İzmir'in Beydağ ilçesinde bugüne kadar hiç vaka görülmedi. Peki bunun sebebi ne? A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında detayları aktardı.

MASKESİNİ ÇIKARMIŞ OLAN HİÇ KİMSEYİ GÖRMEDİK

Elçi "İzmir'e en uzak olan ilçesi. 14 binlik nüfusun çoğunluğunu ise yaşlılar oluşturuyor. Herkes sosyal mesafesini koruyarak oturuyor ve maske kullanıyor. Maskesini çıkarmış olan hiç kimseyi görmedik" ifadelerini kullandı.