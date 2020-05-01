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Son dakika: O bölgede ilk kez görüldü! Kediyi yakalayıp... |Video

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01.05.2020
Son dakika haberi... Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak, kediyi yakaladı. Vatandaşların vaşağa müdahale etmek istemesi üzerine kediyi kapıp götürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Hozat ilçe merkezi çıkışında yer alan bir restoranın bahçesinde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak bahçeye gelerek, bir kediyi yakaladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi kurtarmak istedi. Bunun üzerine vaşak kediyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anları ise yöre sakinlerinden bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Görüntüleri çeken Soner Murat, ilçe merkezine yakın bir noktada ilk kez vaşak gördüğünü belirterek, kediyi vaşağın elinden almak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

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