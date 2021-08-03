Muğla Köyceğiz’de 5 mahalle tahliye edildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar Köyceğiz balını yapan arıların bulunduğu 2 bin hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor. Yeşilköy’de başlayan yangın bugün yerleşim yerlerine tehdit edince ilçeye bağlı Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka mevkii, Taşdibi mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Muğla Köyceğiz ilçesindeki orman yangını devam ediyor. Perşembe günü ilçe merkezine yakın bölgedeki Yeşilköy'de başlayan yangın bugün yerleşim yerlerine tehdit edince ilçeye bağlı Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka mevkii, Taşdibi mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Saat 16.30 sıralarında Çayhisar'ın arkasında bulunan dağın diğer tarafında bulunan alevler, yaklaşık 1 saat içinde rüzgarın etkisi ile Çayhisar'a ulaştı. Zaman zaman metrelerce uzaktan alevlerin çıktığı gözlendi. Bazı ahır ve evlerin yakınına düşen ve büyümeye başlayan alevlere vatandaşlar anında müdahale etmesi ile şu ana kadar yapılarda ciddi bir hasarın oluşmadığı öğrenildi.