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Son dakika: Meteoroloji uzmanından canlı yayında kritik uyarı! Perşembe gününe dikkat

A Haber
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Giriş: 07.04.2021 12:01
Güncelleme:07.04.2021 12:22
Son dakika haberi... Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, perşembe günü için kritik uyarılarda bulundu. Özdemir, etkili olacak lodos nedeniyle hava sıcaklıklarının birden 4 derece kadar düşeceğini belirtti. Özdemir, A Haber canlı yayınında "çok dikkat etmek lazım" sözleriyle vatandaşları uyardı. Soba zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Canlı yayında kritik uyarı: Perşembe günü... CANLI YAYINDA KRİTİK UYARI: PERŞEMBE GÜNÜ...

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