Son dakika: Meteoroloji uzmanından canlı yayında kritik uyarı! Perşembe gününe dikkat

Son dakika haberi... Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, perşembe günü için kritik uyarılarda bulundu. Özdemir, etkili olacak lodos nedeniyle hava sıcaklıklarının birden 4 derece kadar düşeceğini belirtti. Özdemir, A Haber canlı yayınında "çok dikkat etmek lazım" sözleriyle vatandaşları uyardı. Soba zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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