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Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven şahıs kamerada
Mersin'de 3 gün önce Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı.
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