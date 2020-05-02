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Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven şahıs kamerada

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02.05.2020
Mersin'de 3 gün önce Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı.

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