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21.02.2020

Mersin'de şaşırtan görüntü! 3 tonluk iş makinesi 8 katlı bir inşaatın tepesinde

Mersin'de 8 katlı bir inşaatın tepesindeki 3 tonluk iş makinesi, görenlerin ağzını açık bırakıyor. Bazı vatandaşlar, ilginç olayı cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın tepesinde çalışma yapan iş makinesini gören vatandaşlar, gözlerine inanamayarak dönüp bir daha bakıyor.

Gördükleri karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, iş makinesinin inşaatın tepesine nasıl çıkarıldığını merak ediyor. Bu ilginç görüntü, görenlerin ilgisini çekerken, kimi vatandaşlar da bu durumu cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

3 TON AĞIRLIĞINDAKİ İŞ MAKİNESİ…

Binada çalışma yapan işçilerden biri, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ton ağırlığındaki iş makinesini inşaatın tepesine vinçle çıkardıklarını belirterek, hatalı olan son 3 katın yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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