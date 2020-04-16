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Mersin’de 77 yaşındaki kadını telefonla arayıp, “Oğlun gözaltında” diyerek dolandırdılar
Mersin’de dolandırıcılar, 77 yaşındaki Dudu Atınç’ı telefonla arayarak polis olduklarını söyleyip, “Oğlun gözaltına alındı. Evdeki tüm değerli eşyalarını ve paranı kapıya gelecek polise teslim etmen gerekiyor” diyerek bütün altınlarını ve parasını aldılar. Eve gelen dolandırıcının görüntüsü kameraya yansıdı.
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