Son dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... Malatya’nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can mal kaybı yaşanmadı. Detayları A Haber muhabiri Sercan Erduran aktardı. İşte ilk görüntüler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.27'de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.