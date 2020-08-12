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Son dakika: Lunaparkta dehşet anları kamerada! Tek kural kuralsızlık! İşte ölüm mesaisi
Son dakika haberi... Malatya'da, bir lunaparkta bindikleri gondolda, hareket halindeyken, ayağa kalkıp yer değiştiren 3 genç, yürekleri ağızlara getirdi. Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte ölüm mesaisi...
Orduzu Mahallesi Mişmiş Park mevkisindeki lunaparka gelen 3 genç, gondola bindi. Gondolun hareket etmesinin ardından da gençler ayağa kalkıp, koltukların üzerine çıktı.
Yer değiştiren gençleri, çevredekiler korkuyla izledi. Gondolun çıkış kapısının önünde bekleyen 1 kişi ise dikkatleri çekmeye çalıştı.
Gençlerin tehlikeli hareketleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.