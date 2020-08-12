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Son dakika: Lunaparkta dehşet anları kamerada! Tek kural kuralsızlık! İşte ölüm mesaisi

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Giriş: 12.08.2020 13:25
Güncelleme:12.08.2020 13:33
Son dakika haberi... Malatya'da, bir lunaparkta bindikleri gondolda, hareket halindeyken, ayağa kalkıp yer değiştiren 3 genç, yürekleri ağızlara getirdi. Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte ölüm mesaisi...

Orduzu Mahallesi Mişmiş Park mevkisindeki lunaparka gelen 3 genç, gondola bindi. Gondolun hareket etmesinin ardından da gençler ayağa kalkıp, koltukların üzerine çıktı.

Son dakika: Lunaparkta korkunç olay kamerada! Tek kural kuralsızlık! İşte ölüm mesaisi SON DAKİKA: LUNAPARKTA KORKUNÇ OLAY KAMERADA! TEK KURAL KURALSIZLIK! İŞTE ÖLÜM MESAİSİ

Yer değiştiren gençleri, çevredekiler korkuyla izledi. Gondolun çıkış kapısının önünde bekleyen 1 kişi ise dikkatleri çekmeye çalıştı.

Gençlerin tehlikeli hareketleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

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