30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: LGS sonuçları açıklandı!

Son dakika: LGS sonuçları açıklandı!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2021 10:04
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. LGS kapsamındaki merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taban puanları düşecek mi?
Taban puanları düşecek mi?
İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
2 bin yıllık tarihe bu yapılır mı?
2 bin yıllık tarihe bu yapılır mı?
Anahtar kapıda takılıydı! Şoke eden görüntü
Anahtar kapıda takılıydı! Şoke eden görüntü
Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Yeni gelişme
Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Yeni gelişme
5’inci kol nakli için 14 saatlik operasyon!
5’inci kol nakli için 14 saatlik operasyon!
Boz ayıya kafa tuttu! Keçinin inadı...
Boz ayıya kafa tuttu! Keçinin inadı...
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi dehşet saçtı
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi dehşet saçtı
LGS sonuçları açıklandı!
LGS sonuçları açıklandı!
İstanbul'da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Otoyolda korkunç kaza! Kamyonet TIR'a arkadan çarptı
Otoyolda korkunç kaza! Kamyonet TIR'a arkadan çarptı
Jaguar başıboş köpeklere av oldu!
Jaguar başıboş köpeklere av oldu!
Daha Fazla Video Göster