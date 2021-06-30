30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: LGS sonuçları açıklandı!
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. LGS kapsamındaki merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.