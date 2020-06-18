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Son dakika: LGS sınavı için son günler! Sınav kaygısı nedir? Nasıl başa çıkarılır? Sınav öncesi nelere dikkat edilmeli? Uzman isim anlattı |Video

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Giriş: 18.06.2020 11:59
Güncelleme:18.06.2020 12:11
Son dakika haberi... Binlerce öğrenicinin gireceği LGS sınavına 2 gün kaldı. Peki sınav öncesi öğrenci ve aileler nelere dikkat etmeli? Sınav kaygısı nedir? Nasıl başa çıkarılır? Psikolog Esra Ezmeci, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ezmeci, “Sonuçtan çok sürece odaklanacağız” ifadelerini kullanarak, ailelere ve öğrencilere kritik uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi... Binlerce öğrenicinin gireceği LGS sınavına 2 gün kaldı. Peki sınav öncesi öğrenci ve aileler nelere dikkat etmeli? Sınav kaygısı nedir? Nasıl başa çıkarılır? Psikolog Esra Ezmeci, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ezmeci, "Sonuçtan çok sürece odaklanacağız" ifadelerini kullanarak, ailelere ve öğrencilere kritik uyarılarda bulundu. "Motivasyonu yüksek tutmak önemli ailede de çocukda da. Çocukları başkasıyla kıyaslamak motivasyonu azaltır." şeklinde konuştu.

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