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LGS sınava giriş bilgileri yayınladı! 'Nerede sınava gireceğim?' sorusu yanıt buldu |Video

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Giriş: 13.06.2020 11:51
Güncelleme:13.06.2020 11:57
Son dakika haberi... LGS sınav giriş belgesi, e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine e-Okul sayfası üzerinden ulaşabilecekler. Koronavirüs nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. Sınav için geri sayım başlarken, öğrenciler sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, e Okul giriş ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

LGS sınav giriş belgesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS giriş belgesinin e-Okul sistemi üzerinden yayımlandığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yerleri araştırmaya başladılar. LGS için geri sayım başlarken, sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, e Okul giriş ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

E-OKUL GİRİŞ İLE LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile LGS sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

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