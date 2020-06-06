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LGS adayları nelere dikkat etmeli? Uzman isimden A Haber’de öğrencilere önemli tavsiyeler

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Giriş: 06.06.2020 12:52
Güncelleme:06.06.2020 12:56
LGS 2020  için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını öğrencilere duyurmuştu. MEB örnek soruları ve çalışma sorularını yayımlamaya devam ediyor. Peki koronavirüs sürecinde sınava girecek öğrenciler neler yapmalı? Sınava nasıl hazırlanmalı?  A Haber canlı yayınına katılan rehberlik öğretmeni Safiye Araydın öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Rehberlik öğretmeni Safiye Araydın, "Bu süreçte öğrenciler dönem başında nasıl bir çalışma performansı sergiliyorlarsa aynı şekilde devam etmeli. Kalan 15 günlük süreç bizim için bu kadar önemli." dedi.

"KAYGI VE ENDİŞEYE GEREK YOK"

Safiye Araydın, "Bu süreç içerisinde çok az bir konudan sorumlular. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs nedeniyle sadece 1. dönemden sorumlu tuttu. Öğrencilerim baştan bir konu tekrarı yapmalı ve eksik noktaları gözden geçirmeli. Bu nedenle kaygı ve endişeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı LGS SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN VİDEO YAYINLANDI
MEB açıklamaları: LGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 LGS sınavı ne zaman? Sınav nasıl olacak? MEB AÇIKLAMALARI: LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2020 LGS SINAVI NE ZAMAN? SINAV NASIL OLACAK?
Bakan Selçuk: LGS soru kitapçıkları 22 Hazirandan itibaren dağıtılacak BAKAN SELÇUK: LGS SORU KİTAPÇIKLARI 22 HAZİRAN'DAN İTİBAREN DAĞITILACAK

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