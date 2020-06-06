LGS adayları nelere dikkat etmeli? Uzman isimden A Haber’de öğrencilere önemli tavsiyeler

LGS 2020 için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını öğrencilere duyurmuştu. MEB örnek soruları ve çalışma sorularını yayımlamaya devam ediyor. Peki koronavirüs sürecinde sınava girecek öğrenciler neler yapmalı? Sınava nasıl hazırlanmalı? A Haber canlı yayınına katılan rehberlik öğretmeni Safiye Araydın öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Rehberlik öğretmeni Safiye Araydın, "Bu süreçte öğrenciler dönem başında nasıl bir çalışma performansı sergiliyorlarsa aynı şekilde devam etmeli. Kalan 15 günlük süreç bizim için bu kadar önemli." dedi.

"KAYGI VE ENDİŞEYE GEREK YOK"

Safiye Araydın, "Bu süreç içerisinde çok az bir konudan sorumlular. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs nedeniyle sadece 1. dönemden sorumlu tuttu. Öğrencilerim baştan bir konu tekrarı yapmalı ve eksik noktaları gözden geçirmeli. Bu nedenle kaygı ve endişeye gerek yok." ifadelerini kullandı.