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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: LGS adayları sınava sayılı günler kala ne yapmalı? Nasıl çalışmalı? Eğitim uzmanı canlı yayında uyardı |Video

Son dakika: LGS adayları sınava sayılı günler kala ne yapmalı? Nasıl çalışmalı? Eğitim uzmanı canlı yayında uyardı |Video

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Giriş: 11.06.2020 11:05
Güncelleme:11.06.2020 11:05
Son dakika haberi... Yaklaşan LGS sınavı öncesi öğrencilere son tavsiyeleri A Haber canlı yayınında yapan eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz, öğrencilerin artık yeni sisteme adapte olduğunu belirtti. Korkmaz, öğrencilere "Bugünden itibaren her gün 14.30'daki LGS tekrarı dediğimiz soru çözümlerini itinayla takip etsinler sorularını çözsünler. Çok keyifli bir sınav geçireceklerini unutmasınlar" tavsiyesinde bulundu.

Son dakika haberi... Yaklaşan LGS sınavı öncesi öğrencilere son tavsiyeleri A Haber canlı yayınında yapan eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz, öğrencilerin artık yeni sisteme adapte olduğunu belirtti. Korkmaz, öğrencilere "Bugünden itibaren her gün 14.30'daki LGS tekrarı dediğimiz soru çözümlerini itinayla takip etsinler sorularını çözsünler. Çok keyifli bir sınav geçireceklerini unutmasınlar" tavsiyesinde bulundu.

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