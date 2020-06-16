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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Okullarda LGS sınavı önlemeleri! İşte sınava girilecek örnek bir okul |Video

Son dakika: Okullarda LGS sınavı önlemeleri! İşte sınava girilecek örnek bir okul |Video

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Giriş: 16.06.2020 12:11
Güncelleme:16.06.2020 12:19
Son dakika haberi... Binlerce öğrenci Cumartesi günü LGS sınavına girecek. Sınav öncesi okullarda koronavirüs önlemleri alındı. Bu yıl özel okullarda da sınav yapılacak. Peki virüs önlemleri nasıl alındı? Hijyen koridoru nasıl kurulacak? Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında sınavın yapılacağı okulların birinde detayları aktardı.

Son dakika haberi... Binlerce öğrenci Cumartesi günü LGS sınavına girecek. Sınav öncesi okullarda koronavirüs önlemleri alındı. Bu yıl özel okullarda da sınav yapılacak. Peki virüs önlemleri nasıl alındı? Hijyen koridoru nasıl kurulacak? Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında sınavın yapılacağı okulların birinde detayları aktardı.

Sınav öncesi öğrencilere maske dağıtılacak.

Salon sayısı iki katına çıkarıldı.

Bu yıl devlet okullarının yanında ilk kez özel okullarda da sınava girilecek.

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