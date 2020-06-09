09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... LGS ve YKS ertelenecek mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS sınavlarının tarihleri ertelenmişti. Sınav tarihlerinin belli olması ile birlikte öğrenciler hazırlıklara başladı. Sınav tarihlerinin yaklaşması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, sınav giriş yerleri ile sınav tarihlerinin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 16:33
  • 1
  • 15
Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... LGS ve YKS ertelenecek mi? Liseye geçiş yapabilmek için gerçekleştirilecek LGS ve üniversiteye geçiş için uygulanan YKS sınavı için geri sayım başladı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bu sınav tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 15
Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?

LGS ve YKS sınavı belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Bu sınav tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

  • 3
  • 15
Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS NE ZAMAN? 2020

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 15
Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS sınav giriş bilgileri 12 Haziran'da e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. LGS giriş belgeleri öğrencilerin sınava girecekleri okullarda sırların üstünde yer alacak.

  • 5
  • 15
Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45