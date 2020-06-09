Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... LGS ve YKS ertelenecek mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS sınavlarının tarihleri ertelenmişti. Sınav tarihlerinin belli olması ile birlikte öğrenciler hazırlıklara başladı. Sınav tarihlerinin yaklaşması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, sınav giriş yerleri ile sınav tarihlerinin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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