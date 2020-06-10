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LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Son dakika... LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS sınavına sayılı günler kala, öğrenciler ve velileri tarafından sınava dair bazı detaylar araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavın detayları belli oldu. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden öğrenciler, sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 10.06.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 10:58
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