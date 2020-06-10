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Son dakika... LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın detayları açıklanmıştı. Sınav için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de, sınava giriş belgeleri oldu. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav giriş belgelerini nereden alabileceklerini merak ediyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte son gelişmeler...