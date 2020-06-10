MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?

Son dakika... LGS nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. Buna göre, ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınavın nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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