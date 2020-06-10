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Haberler Galeri MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?

MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?

Son dakika... LGS nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. Buna göre, ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınavın nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 14:34
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MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınavdaki koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın detaylarını merak ediyordu. Maske takmanın zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Sınavda öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. Peki, LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

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MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

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MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS sınav giriş bilgileri 12 Haziran'da e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. LGS giriş belgeleri öğrencilerin sınava girecekleri okullarda sırların üstünde yer alacak.

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MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?

2020 LGS NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak.

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MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?

Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi.

Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı.