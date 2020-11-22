Son dakika haberi... Karaman'da şaşırtan bir olay yaşandı. Müstakil evin kümesinden gelen sesler ev sahibini şüphelendirdi.Evden dışarı çıkan ev sahibi kümesin kapısının açık olduğunu fark etti. İçerisine bakınca ise neye uğradığını şaşırdı. Bakın kümesin içinden ne çıktı?

Son dakika haberi... Karaman'da şaşırtan bir olay yaşandı. Müstakil evin kümesinden gelen sesler ev sahibini şüphelendirdi.Evden dışarı çıkan ev sahibi kümesin kapısının açık olduğunu fark etti. İçerisine bakınca ise neye uğradığını şaşırdı. Bakın kümesin içinden ne çıktı?