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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Kümesten gelen seslere şüphelendi! Görünce neye uğradığını şaşırdı! Bakın kümesin içinden ne çıktı?

Son dakika: Kümesten gelen seslere şüphelendi! Görünce neye uğradığını şaşırdı! Bakın kümesin içinden ne çıktı?

İHA
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Giriş: 22.11.2020 14:12
Güncelleme:22.11.2020 14:36
Son dakika haberi... Karaman'da şaşırtan bir olay yaşandı. Müstakil evin kümesinden gelen sesler ev sahibini şüphelendirdi.Evden dışarı çıkan ev sahibi kümesin kapısının açık olduğunu fark etti. İçerisine bakınca ise neye uğradığını şaşırdı. Bakın kümesin içinden ne çıktı?

Son dakika haberi... Karaman'da şaşırtan bir olay yaşandı. Müstakil evin kümesinden gelen sesler ev sahibini şüphelendirdi.Evden dışarı çıkan ev sahibi kümesin kapısının açık olduğunu fark etti. İçerisine bakınca ise neye uğradığını şaşırdı. Bakın kümesin içinden ne çıktı?

Kümesten gelen seslere şüphelendi! Görünce neye uğradığını şaşırdı! Bakın kümesin içinden ne çıktı? KÜMESTEN GELEN SESLERE ŞÜPHELENDİ! GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! BAKIN KÜMESİN İÇİNDEN NE ÇIKTI?

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