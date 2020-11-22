Kümesten gelen seslere şüphelendi! Görünce neye uğradığını şaşırdı! Bakın kümesin içinden ne çıktı?

Bunun üzerine tavukları kontrol etmeye giden ev sahibi, bir kişinin kümes içerisinde kıpırdamadan yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekibi, şahsın aşırı derecede alkollü olduğunu tespit etti. Polis ve sağlık görevlileri tarafından kümesten güçlükle çıkarılan alkollü şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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