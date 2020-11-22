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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kümesten gelen seslere şüphelendi! Görünce neye uğradığını şaşırdı! Bakın kümesin içinden ne çıktı? Kümesten gelen seslere şüphelendi! Görünce neye uğradığını şaşırdı! Bakın kümesin içinden ne çıktı?
Son dakika haberi... Karaman'da şaşırtan bir olay yaşandı. Müstakil evin kümesinden gelen sesler ev sahibini şüphelendirdi.Evden dışarı çıkan ev sahibi kümesin kapısının açık olduğunu fark etti. İçerisine bakınca ise neye uğradığını şaşırdı. Bakın kümesin içinden ne çıktı?
Giriş Tarihi: 22.11.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 14:36
Karaman'da şaşırtan bir olay yaşandı. Müstakil evin kümesinden gelen sesler ev sahibini şüphelendirdi.Evden dışarı çıkan ev sahibi kümesin kapısının açık olduğunu fark etti. İçerisine bakınca ise neye uğradığını şaşırdı. Bakın kümesin içinden ne çıktı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay, Alacasuluk Mahallesi 468. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. Sabah saatlerinde tavukların aşırı ötmesi üzerine şüphelenerek evden dışarı çıkan ev sahibi, kümesin kapısının açık olduğunu fark etti.
Bunun üzerine tavukları kontrol etmeye giden ev sahibi, bir kişinin kümes içerisinde kıpırdamadan yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekibi, şahsın aşırı derecede alkollü olduğunu tespit etti. Polis ve sağlık görevlileri tarafından kümesten güçlükle çıkarılan alkollü şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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