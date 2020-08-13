13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Koronavirüse karşı mucize ilaç diye çamaşır suyu sattılar! 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüse karşı mucize ilaç diye çamaşır suyu sattılar! 7 kişi hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2020 18:14
Güncelleme:13.08.2020 18:19
Son dakika haberi... ABD’de koronavirüsü (Covid-19) iyileştirdiğini iddia ettiği ‘mucize ilaç’ (MMS) satarak 7 ABD’linin ölümüne neden olan Mark Grenon ve oğlu Kolombiya'da gözaltına alındı.

ABD'de koronavirüsü (Covid-19) iyileştirdiğini iddia ettiği 'mucize ilaç' (MMS) satarak 7 ABD'linin ölümüne neden olan Mark Grenon ve oğlu Kolombiya'da yakalandı. Kolombiyalı savcılar, 'Mucize Mineral Çözeltisi' veya MMS olarak adlandırılan maddenin, zehirli bir çamaşır suyu olduğunu açıkladı. Temmuz ayında Florida savcıları, Grenon ve üç oğlunu komplo kurmakla ve dolandırıcılıkla suçladı.

Son dakika: Koronavirüse karşı mucize ilaç diye çamaşır suyu sattılar! 7 kişi hayatını kaybetti SON DAKİKA: KORONAVİRÜSE KARŞI MUCİZE İLAÇ DİYE ÇAMAŞIR SUYU SATTILAR! 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

MUCİZE İKSİR YERİNE ÇAMAŞIR SUYU

Suçlamaların detayında Grenon ve oğullarının, koronavirüsü iyileştirmek için "mucize iksir" olarak bir tür zehirli çamaşır suyu sattıkları ifade edildi. ABD'de aranan Grenon ve bir oğlu, Kolombiya'da ortaya çıktı ve Kolombiya polisi tarafından yakalandı. Kolombiyalı yetkililer, Grenon'un ABD'ye iade edeceklerini açıkladı.

7 ABDLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Grenon, Florida kentinde kendi kurduğu bir kilisenin kardinali olduğunu iddia ediyordu. Grenon ve üç oğlu, ABD'de HIV gibi birçok hastalığa çare olduğunu iddia ettikleri 'mucize ilaçlarını' 2019'dan beri satışını yapıyordu. Salgının başlamasıyla koronavirüse de iyi geldiğini iddia ettikleri sözde ilacı kullanan 7 ABD'li, zehirlenerek hayatını kaybetti. Grenon ve bir oğlu daha sonra Güney Amerika kıtasına giderek oradaki ülkelerde MMS'i satmaya başladı.

Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Mahalleyi savaş alanına çeviren kavga kamerada
Mahalleyi savaş alanına çeviren kavga kamerada
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Pet şişelerdeki sularda virüs tehlikesi
Pet şişelerdeki sularda virüs tehlikesi
Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi
Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı
Jet Fadıl'ın deniz taksileri Haliç'te çürüyor...
Jet Fadıl'ın deniz taksileri Haliç'te çürüyor...
O ilde bir köy daha karantinaya alındı
O ilde bir köy daha karantinaya alındı
Trafikte pes dedirten anlar
Trafikte pes dedirten anlar
Direğe çarpan lüks otomobil...
Direğe çarpan lüks otomobil...
Vicdansız aile: Erkek doğmadı çöpe attık
Vicdansız aile: Erkek doğmadı çöpe attık
Kitap okuyana çay bedava
Kitap okuyana çay bedava
Daha Fazla Video Göster