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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında son durum ne? En çok vaka hangi illerde? En az koronavirüs vakası hangi kentlerde?

A Haber
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Giriş: 19.04.2021 13:48
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu. Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller oldu. İstanbul'da vaka sayıları 5 haftada 5 kat arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de vakalar ne durumda? En çok vakalar hangi illerde? En az vaka görülen iller hangileri? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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