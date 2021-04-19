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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında son durum ne? En çok vaka hangi illerde? En az koronavirüs vakası hangi kentlerde?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu. Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller oldu. İstanbul'da vaka sayıları 5 haftada 5 kat arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de vakalar ne durumda? En çok vakalar hangi illerde? En az vaka görülen iller hangileri? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.