09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.12.2019

Son dakika: Kocaeli'de feci kaza! Tanker ile halk otobüsü çarpıştı

İzmit'te, kimyasal madde yüklü tankerin çarptığı halk otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Tankerin halk otobüsüne çarpma anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Yıldız idaresindeki 41 UL 487 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, kontrolsüz kavşakta Erhan Bekmezci idaresindeki 41 J 0046 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Kazaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralıları halk otobüsü içerisinde sıkıştıkları yerden çıkardı. Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar ise, çevrede bulunan iş yerlerinden getirilen sandalyelere oturarak ambulansların gelmesini bekledi. Kazada halk otobüsü içerisindeki toplam 25 yolcu yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaralanmayan tanker ve özel halk otobüsü sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMEREYA YANSIDI
Kaza anı halk otobüsünde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Tankerin çarpmasıyla halk otobüsü devrilirken, otobüste yaşanan korku ve yolcuların panik içerisinde bağırdıkları görüldü. Sürücü ise otobüste bulunanları sakinleştirmeye çalıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de feci kaza! Tanker ile halk otobüsü çarpıştı
Kocaeli'de feci kaza! Tanker ile halk otobüsü çarpıştı
Rüşvet teklifi kamerada!
Rüşvet teklifi kamerada!
Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi genç kızı...
Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi genç kızı...
Joker operasyonu! Hepsi yakalandı
Joker operasyonu! Hepsi yakalandı
Ceren Özdemir'in babasından Erdoğan'a teşekkür
Ceren Özdemir'in babasından Erdoğan'a teşekkür
Aracı çekilmesin diye bakın ne yaptı!
Aracı çekilmesin diye bakın ne yaptı!
Şişli’de beton mikseri dehşeti
Şişli’de beton mikseri dehşeti
Dolmuştaki cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Dolmuştaki cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
Trafikte yürekleri ağza getiren anlar!
Trafikte yürekleri ağza getiren anlar!
Uludağ’da kaybolan dağcılar...
Uludağ’da kaybolan dağcılar...
Barış Pınarı Harekatı'ndaki sağlık personelleri o anları anlattı
Barış Pınarı Harekatı'ndaki sağlık personelleri o anları anlattı
Görenler sığınak zannediyor!
Görenler sığınak zannediyor!
Daha Fazla Video Göster