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Son dakika! Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı: Sokak tahliye edildi

DHA
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Giriş: 23.11.2021 13:54
Kocaeli’'nin Derince ilçesinde, altyapı çalışmaları yapılırken doğal gaz borusu patladı. Kazının olduğu sokakta evler tahliye edildi, doğal gaz akışı kesildi. Olay anında yaşadığı paniği anlatan vatandaş “ Hemen evimizden çıkarak uzak bir noktaya gittik. Çok korktuk ve endişelendik.” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Derince ilçesindeki Bezendi Sokak'ta altyapı çalışması esnasında, kepçenin doğal gaz boru hattına çarpmasıyla boruda kaçak oluştu.

HER YERİ GAZ KOKUSU SARDI

Patlama nedeniyle çevreyi ve evleri gaz kokusu sarınca sokakta kısa süreli panik yaşandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri, bölgeye geldi. Kazı yapılan sokakta bulunan evler tahliye edildi.

SOKAĞA GİRİŞ KAPATILDI

Ekipler, emniyet şeridi ile sokak giriş ve çıkışını kapattı. Daha sonra doğal gaz akışı kesilerek, borunun onarımına başlandı.

"EVLERİN İÇİ DOĞAL GAZ KOKUSUYLA DOLDU"

Çok korktuklarını söyleyen Aydın Usta, "Bir anda güçlü bir ses duyduk. Kazı yapılırken boruyu patlattılar. Evlerin içi doğal gaz kokusuyla doldu. Evlerde oturanların binalardan çıkmaları istendi. Biz de hemen evimizden çıkarak uzak bir noktaya gittik. Çok korktuk ve endişelendik" dedi.

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