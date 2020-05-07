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Son dakika: Kırıkkale’de “Korona bitti” rehaveti! 1 günde arttı |Video

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07.05.2020
Son dakika haberi... Kırıkkale'de sıfırlanan vaka sayıları rehavet sebebiyle 1 günde aniden arttı. İlde akraba ziyaretleri yüzünden vaka sayılarında artış oldu. Kırıkkale Valiliği'nce, geride kalan 2 haftada kentte hiç yeni koronavirüs vakasına rastlanmazken, hafta başında 1 günde vaka sayısında önemli bir artış yaşandığı bildirilerek, vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren Covid-19 salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Aksi halde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağına dikkat çekilerek, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. Geride bıraktığımız son 2 haftada ilimizde neredeyse hiç yeni vakaya rastlanılmamıştır. Süreç boyunca tedavi gören 73 hastamızın tamamı (bu hafta taburcu olacak 2 hastamızla birlikte) taburcu olmuştur" denildi.



Açıklamada, "Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken maalesef, bu hafta başında bir gün içerisinde vaka sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen ne yazık ki risk taşıyan vatandaşlarımızın şehir merkezinde, ilçesinde ve köyünde akraba ziyaretlerinde bulunduğu, başta yakınları olmak üzere birçok vatandaşımızı tehlikeye attığı görülmüştür. Alınan tedbirlerin göz ardı edilmesi, dikkatsizlik ve uyarılara aldırış edilmemesi, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkaracaktır. Lütfen bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim. Alınan tedbirlere uyalım ki; eş, dost ve akrabalarımızla daha nice bayramları ve güzel günleri sağlıklı bir şekilde birlikte yaşayalım" ifadesine yer verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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