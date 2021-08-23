Son dakika | Kazdağları'nda yangın! Havadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi...Balıkesir'in Edremit ilçesinin Kazdağları mevkiinde orman yangını başladı. Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlanırken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.

Edremit ilçesinin Kazdağları mevkiindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir neden orman yangını başladı. Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlanırken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.