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Son dakika | Kayseri'de heyecan yaratan olay! Gökyüzünde belirdi

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Giriş: 31.03.2021 10:15
Güncelleme:31.03.2021 10:18
Son dakika haberi...Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Sarıoğlan ilçesinde saat 22.33'te gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Işık hüzmesi ile ilçenin bir bölümü kısa süreliğine aydınlandı. Bazı kişilerin gök taşı düşmesi olarak değerlendirdiği olay, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ışık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak, kaybolduğu görüldü.

Son dakika | Kayseride eşine az rastlanan olay! Gökyüzünde beliren ışık büyük heyecan yarattı! İşte o anlar SON DAKİKA | KAYSERİ'DE EŞİNE AZ RASTLANAN OLAY! GÖKYÜZÜNDE BELİREN IŞIK BÜYÜK HEYECAN YARATTI! İŞTE O ANLAR

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