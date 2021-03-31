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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Kayseri'de eşine az rastlanan olay! Gökyüzünde beliren ışık büyük heyecan yarattı! İşte o anlar Son dakika | Kayseri'de eşine az rastlanan olay! Gökyüzünde beliren ışık büyük heyecan yarattı! İşte o anlar
Son dakika haberi... Kayseri'de eşine az rastlanan bir olay, saniye saniye kameralar tarafından kayda alındı. Sarıoğlan ilçesinde dün akşam 22.33'te gökyüzünde büyük ve parlak bir ışık hüzmesi belirdi. Büyük heyecana neden olan o anlar, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaş neler olduğunu anlamadan ışık hüzmesi aniden yok oldu. Kayda alınan o görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 10:18
Kayseri'nin sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarıoğlan ilçesinde saat 22.33'te gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Işık hüzmesi ile ilçenin bir bölümü kısa süreliğine aydınlandı. Bazı kişilerin gök taşı düşmesi olarak değerlendirdiği olay, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ışık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak, kaybolduğu görüldü.
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