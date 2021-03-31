Son dakika | Kayseri'de eşine az rastlanan olay! Gökyüzünde beliren ışık büyük heyecan yarattı! İşte o anlar

Son dakika haberi... Kayseri'de eşine az rastlanan bir olay, saniye saniye kameralar tarafından kayda alındı. Sarıoğlan ilçesinde dün akşam 22.33'te gökyüzünde büyük ve parlak bir ışık hüzmesi belirdi. Büyük heyecana neden olan o anlar, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaş neler olduğunu anlamadan ışık hüzmesi aniden yok oldu. Kayda alınan o görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.