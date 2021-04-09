Son dakika: Kastamonu'da hasta ziyaretinde 42 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kastamonu'da hasta ziyaretine giden bir kişi, 42 kişiye virüs bulaştırdı. Açıklamayı Kastamonu Valisi Avni Çakır yaptı. Son haftalarda vaka sayılarının en çok arttığı iller arasında yer alan Kastamonu'da artışın önlenememesinin nedenlerinden bahseden Vali Çakır, hasta ziyaretine giden bir kişinin şu ana kadar 42 kişiye virüs bulaştırdığını tespit ettiklerini söyledi.

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