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Kar yolları kapadı! 6 minibüs yolda mahsur kaldı

İHA
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Giriş: 22.01.2021 15:53
Güncelleme:22.01.2021 15:56
Son dakika haberleri... Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Doğan köy yolunun kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, Doğan köy yolunu ulaşıma açarak yolda mahsur kalan 6 minibüsü kurtardı.

Karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.

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