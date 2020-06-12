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Son dakika: Kanser hastası Aysel Taş ABD’de çaresizliği yaşadı! Türkiye'de hayat buldu |Video

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Giriş: 12.06.2020 14:53
Güncelleme:12.06.2020 15:01
Kızı ve torunlarını görmek için ABD'ye giden Aysel Taş, kanser hastasıydı. Amerika'da şikayetleri artınca hastaneye kaldırıldı. 63 yaşındaki kadının sigortası orada geçerli olmadığı için, kadından tedavi için binlerce lira istendi. Taş da son çare Türk Başkonsolosluğuna başvurdu ve 1 hafta içerisinde Türkiye'ye getirildi. 63 yaşındaki Taş, Amerika'da nasıl çaresiz kaldığını ve Türkiye'de nasıl karşılandığını A Haber'e anlattı.

Emekli öğretmen Aysel Taş kızı ve torunların görmek için 4 ay önce Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Önceden de kanser hastalığı bulunan kadının şikayetleri artınca hastaneye başvurdu. Başvurduğu hastanede acil ameliyata alınması gerekiyordu ama orada gördüğü muamale karşısında çaresiz kaldı.

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Taş, "Dibi görmek nedir bilir misiniz? Orada çaresizliği gördüm kızımla beraber, yabancı bir ülkede. Bir kan tahlili yapacaksın bilmem kaç lira" ifadelerini kullandı.

Aysel Taş ABD'de yaşadıklarının ardından konsolosluğa başvurdu ve Türkiye'ye getirildi. Taş, "Yaşasın Türkiye benim sloganım yaşasın ülkem yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız her şey için sağ olsun. Herkese çok teşekkürler ediyorum" dedi.

Kanser hastası Aysel Taş'ın tedavisine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi uygulama ve araştırma hastanesi'nde devam edilecek.

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