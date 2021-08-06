07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika: Kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı
istanbul - Bakırköy'de kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı. Bakırköy, D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyon şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 2 şerit trafiğe kapatılırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı