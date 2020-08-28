Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi bulundu

Son dakika haberi... İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları aktardı.