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Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi bulundu

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Giriş: 28.08.2020 10:19
Güncelleme:28.08.2020 10:31
Son dakika haberi... İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları aktardı.
İzmirde kan donduran olay! Moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Dumanın cesedi bulundu İZMİR'DE KAN DONDURAN OLAY! MOLOZ DÖKÜM ALANINDA 16 YAŞINDAKİ CEREN DUMAN'IN CESEDİ BULUNDU

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