Son dakika: İzmir'de görenleri hayrete düşüren boynuzlu horoz |Video

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan boynuzlu horoz görenleri hayrete düşürüyor. Horozun sahibi ise "Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Görenlerde önce şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

Muratbey Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde hobi amaçlı tavuk yetiştiren Vedat Aksu, geçtiğimiz yıllarda tavukçuluk yapan arkadaşlarından farklı türlerden yumurta topladı. Kuluçka sonrası yumurtalardan çıkan civcivlerden biri Aksu'nun dikkatini çekti.

Civcivin biraz büyümesinden sonra boynuzlu bir horoza sahip olduğunu öğrenen Aksu, tüm ilgisini bu hayvana yöneltti. Bir müddet bu konuda araştırma yapan Aksu, horozunun Fransa'nın Marsilya şehrinde benzer türlerin olduğunu ve 'Boynuzlu Pado' olarak adlandırıldığını öğrendi. Ender bulunan boynuzlu bir horoza sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞTIM

2 yaşındaki horozunun ilgi odağı haline geldiğini belirten Vedat Aksu, "Arkadaşlarımın verdiği yumurtaların birinden çıkan civcivlerin içerisindeki horoz büyüyünce kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Görenlerde önce şaşırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum. Boş zamanlarımın birçoğunu horozumla geçiriyorum. Bugüne kadar horozu satmam için sayısız teklifler aldım ama hepsini geri çevirdim" dedi.