Son dakika: İzmir'de görenleri hayrete düşüren boynuzlu horoz |Video

Civcivin biraz büyümesinden sonra boynuzlu bir horoza sahip olduğunu öğrenen Aksu, tüm ilgisini bu hayvana yöneltti. Bir müddet bu konuda araştırma yapan Aksu, horozunun Fransa'nın Marsilya şehrinde benzer türlerin olduğunu ve 'Boynuzlu Pado' olarak adlandırıldığını öğrendi. Ender bulunan boynuzlu bir horoza sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.