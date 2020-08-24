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Son dakika: İzmir'de CHP'li Gaziemir Belediyesi'nde 'eş saltanatı'

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Giriş: 24.08.2020 12:56
Son dakika haberi... Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda'yı 'Onursal Koordinatör' ilan etti. Kendisi için Gaziemir Belediyesi ismi ve logosu bulunan bir kartvizit bastıran Deniz Arda’nın bu kartvizitte unvan olarak ise ‘Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi’ni kullandığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, canlı yayında aktardı.

İzmir'de 31 Mart seçimlerinden bu yana Gaziemir Belediyesi'ni bir 'eş başkan' gibi yönettiği konuşulan CHP'li Başkan Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'dan ilginç bir adım geldi.

Deniz Arda'nın, Gaziemir Belediyesi ismi ve logosuyla bastırdığı kartvizitte 'Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi' sıfatını kullandığı görüldü.

Eşi Halil Arda'yı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretlerinde bile yalnız bırakmayan Deniz Arda'nın bu kartviziti sosyal medyada da olay oldu.

"EŞİM BENİM YOL GÖSTERİCİM"
Halil Arda daha önce yaptığı açıklamalarında "Eşim bana büyük destek veriyor. Gönüllü olarak Gaziemir Belediyesi için çalışıyor. O benim siyasi danışmanım. Burada gizlenecek saklanacak bir şey yok. İyi bir danışman, iyi bir stratejist. Dünyayı, Avrupa'yı çok iyi tanıyan biri. Almanya'da doktorasını yapıyor. O benim yol göstericim Burs ofisi, kardeş belediyeler, Avrupa Birliği projelerinde en büyük danışmanımızdır. 100 kişilik bir kadın ordusuyla çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ
Öte yandan CHP'li belediye başkanının bu ilk vukuatı değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan ve 15 Temmuz gecesi skandal paylaşımlara imza atan Arda için 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İlk duruşması 17 Aralık 2020'de görülecek davada Arda hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din mezhep cinsiyet, bölge farklığına dayanarak alenen aşağılama suçlamaları yer alıyor.

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