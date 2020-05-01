İstanbul’dan gelen şahsın test sonucu pozitif çıktı Şanlıurfa karıştı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
01.05.2020
İstanbul’da koronavirüs testi yapılan ancak sonuç almadan Şanlıurfa’ya gelen şahıs ortalığı karıştırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı Eğriçay Mahallesi karantinaya alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.